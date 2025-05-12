الرباط تحتضن معرض “استعادات” لياسمينة العلوي

تنظم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، في الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 14 يونيو 2025، معرضا فنيا للفنانة المغربية الأمريكية ياسمينة العلوي، تحت عنوان “استعادات”، يضم سلسلتين فنيتين هما: “1001 حلم” و”ترسبات”، وذلك بفضاء ضفاف بمقر المؤسسة بالرباط.

ويقام حفل افتتاح المعرض يوم الخميس 15 ماي 2025 ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساءً، بحضور الفنانة وعدد من المهتمين بالشأن الفني والثقافي.

ياسمينة العلوي، المزدادة سنة 1977 في مدينة نيويورك، تلقت تكوينها الفني بين باريس والولايات المتحدة، حيث حصلت على بكالوريوس في النحت من كلية ويليام وماري. وتتميز أعمالها بالغوص في ثنائيات مفاهيمية تجمع بين التقاليد والحداثة، كما تمزج بين وسائط متنوعة تشمل الرسم، النحت، التصوير، الفوتوغرافيا، السينما، والتأليف الموسيقي. وقد حظيت بتتويج فني رفيع من خلال جائزة التنوع الثقافي خلال مشاركتها في بينالي داكار 2018.

ويقدم معرض “استعادات” لمحة عن مسار الفنانة المتعدد الوسائط، حيث تسلط السلسلة الأولى “1001 حلم” الضوء على تداخل الفوتوغرافيا والرسم في رحلة بصرية مدهشة، فيما تمثل السلسلة الثانية “ترسبات” تأملاً في قضايا الذاكرة والزوال من خلال أعمال تجمع بين التجريد والتوثيق الفني.

يمثل المعرض فرصة للجمهور لاكتشاف عالم ياسمينة العلوي الإبداعي الذي يعكس غنى التعدد الثقافي والانفتاح الجمالي، في إطار يزاوج بين الحس الفني والتفكير الفلسفي.

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