باعة يفرضون سطوتهم بزنقة الفرنسيين بالصخور السوداء

يعيش سكان زنقة “الفرنسيين” بالصخور السوداء، ساعات في الجحيم بسبب انتشار الباعة العشوائيين واحتلال الرصيف من قبل عربات بيع الخضر والفواكه ومواد أخرى.

وتسبب الباعة الجائلون في انتشار الأزبال والروائح الكريهة أمام مرأى من أعوان ورجال السلطة بالمنطقة، خاصة أن مقاطعة الصخور السوداء لا تبعد سوى ببضعة أمتار عن زنقة “الفرنسيين“.

وينتظر السكان زنقة “الفرنسيين“ تدخل السلطة المحلية من أجل تحرير الشارع من الباعة الجائلين، الذين حولوا حياتهم إلى جحيم، ويراهنون على قائد المقاطعة من أجل التحرك لإنصافهم من جبروت الباعة الذين يدعون أن جهات تحميهم، وأن أي شكاية ضدهم سيتم “إقبارها”.

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