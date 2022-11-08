الصباح الفني
”بيغ” يقصف “مؤثرين”
طرح الرابور توفيق حازب المعروف بالساحة الفنية بـ”دون بيغ”، أغنية جديدة من أغاني ألبومه الجديد “الأربعين”، تحمل عنوان Influence-Z. واختار “دون بيغ” من خلال جديده الفني مهاجمة “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماع، باعتبار أن محتوى العديد منهم أضحى مثيرا لغضب واستياء المغاربة. وركز “دون بيغ” فيأكمل القراءة »
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