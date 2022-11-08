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الصباح الفني

‭”‬بيغ‭” ‬يقصف‭ “‬مؤثرين‭” ‬

منذ 3 دقائق
طرح‭ ‬الرابور‭ ‬توفيق‭ ‬حازب‭ ‬المعروف‭ ‬بالساحة‭  ‬الفنية‭ ‬بـ‭”‬دون‭ ‬بيغ‭”‬،‭  ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬أغاني‭  ‬ألبومه‭ ‬الجديد‭ “‬الأربعين‭”‬،‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬Influence-Z‭.‬ واختار‭ “‬دون‭ ‬بيغ‭” ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جديده‭ ‬الفني‭ ‬مهاجمة‭ “‬المؤثرين‭”  ‬على‭ ‬مواقع‭  ‬التواصل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬محتوى‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬أضحى‭ ‬مثيرا‭ ‬لغضب‭ ‬واستياء‭ ‬المغاربة‭. ‬ وركز‭ “‬دون‭ ‬بيغ‭” ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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