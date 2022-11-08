الرياضة
النصيري وأكرد جاهزان
الأول عاد للتباري والثاني استفاد من راحة واتفاق لنقل مباراة جورجيا على الرياضية استأنف يوسف النصيري، الدولي المغربي والمحترف بإشبيلية الإسباني أجواء التباري، بعدما شارك بديلا في مباراة فريقه أمام بتيس، أول أمس (الأحد)، لحساب الدوري الإسباني. وحامت شكوك حول عودة النصيري إلى الملاعب قبل المونديال، بعدأكمل القراءة »
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