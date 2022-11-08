الرياضة
حمد الله: قضية المعسكر نقطة سوداء
اعتذر للجمهور والجامعة ونفى توتر علاقته بزملائه بالمنتخب وتمنى حضور المونديال اعتذر عبد الرزاق حمد الله، المحترف باتحاد جدة، عن واقعة انسحابه من معسكر المنتخب الوطني، أسبوعا واحدا قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بمصر 2019. وقال حمد الله في برنامج تلفزيوني، إن مغادرة معسكر الأسود وقتذاكأكمل القراءة »
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