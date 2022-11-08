الصباح الفني
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سبعينية في عمر العشرين أدهشت امرأة سبعينية متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، بلياقتها البدنية التي تظهرها وكأنها شابة في العشرين من عمرها. تقضي كيكو جيست (72 عاما) من ولاية جورجيا الأمريكية، ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات في ممارسة تمارين الجمباز والرقص والبالي ورفع الأثقال أسبوعيا.أكمل القراءة »
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