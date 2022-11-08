fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 3 دقائق
سبعينية‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬العشرين‭ ‬ أدهشت‭ ‬امرأة‭ ‬سبعينية‭ ‬متابعيها‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بلياقتها‭ ‬البدنية‭ ‬التي‭ ‬تظهرها‭ ‬وكأنها‭ ‬شابة‭ ‬في‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬عمرها‭. ‬تقضي‭ ‬كيكو‭ ‬جيست‭ (‬72‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬جورجيا‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ساعتين‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬تمارين‭ ‬الجمباز‭ ‬والرقص‭ ‬والبالي‭ ‬ورفع‭ ‬الأثقال‭ ‬أسبوعيا‭.أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى