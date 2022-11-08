الرياضة
منتخب الفتيان يؤرق الجامعة
تستأثر مشاركة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في دوري شمال إفريقيا، المؤهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للفتيان بالجزائر، باهتمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد فشل منتخب الشباب في بلوغ النهائيات. وعلمت “الصباح”، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، يتابع عن كثب جميع أنشطة المنتخب الوطني للفتيان،أكمل القراءة »
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