الرياضة
تواركة يحرج الوداد
تعادل معه أمام 40 ألف متفرج وضربة جزاء تغضب الوداديين أحرج اتحاد تواركة الوداد الرياضي، أول أمس (الأحد)، خلال المواجهة التي جمعتهما بملعب محمد الخامس بالبيضاء، لحساب الجولة الثامنة من البطولة الوطنية، إذ انتهت بالتعادل دون أهداف. ورغم المحاولات التي أتيحت للوداد، من بينها ضربة جزاء فيأكمل القراءة »
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