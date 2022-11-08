الصباح الفني
150 مرشحا لمهرجان سينما المقهى
إدارة المهرجان الدولي بتازة تنفتح على الأشرطة الطويلة والقصيرة توصلت إدارة المهرجان الدولي لسينما المقهى بتازة، ب150 استمارة وطلبا قدمها مخرجون ومنتجون مغاربة ومن دول أخرى مختلفة، للمشاركة في المسابقة الرسمية لدورته السابعة المرتقب تنظيمها في الفترة بين 23 و28 دجنبر المقبل، بعد إغلاق باب المشاركة واستقبالأكمل القراءة »
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