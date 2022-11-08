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الصباح الفني

150‭ ‬مرشحا‭ ‬لمهرجان‭ ‬سينما‭ ‬المقهى‭ ‬

منذ 3 دقائق
ملصق‭ ‬التظاهرة‭      (‬خاص‭)‬
إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬بتازة‭ ‬تنفتح‭ ‬على‭ ‬الأشرطة‭ ‬الطويلة‭ ‬والقصيرة توصلت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬لسينما‭ ‬المقهى‭ ‬بتازة،‭ ‬ب150‭ ‬استمارة‭ ‬وطلبا‭ ‬قدمها‭ ‬مخرجون‭ ‬ومنتجون‭ ‬مغاربة‭ ‬ومن‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬مختلفة،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬لدورته‭ ‬السابعة‭ ‬المرتقب‭ ‬تنظيمها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬و28‭ ‬دجنبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بعد‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬المشاركة‭ ‬واستقبال‭أكمل القراءة »

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