الرياضة
خنيفرة يستسلم للزمامرة
الفريق الدكالي خطف فوزا جديدا وعزز موقعه في الصدارة خطف نهضة الزمامرة فوزا صعبا أمام مضيفه شباب أطلس خنيفرة أول أمس (الأحد)، بهدف لصفر، بالملعب البلدي بمريرت، لحساب الجولة التاسعة من منافسات القسم الثاني. ويتزعم نهضة الزمامرة الدوري ب 23 نقطة، بفارق ست نقاط عن مطارديه، فيماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا