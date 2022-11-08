الرياضة
الفتح يواجه الترجي وفرقا فرنسية
برمج الفتح الرياضي مباراتين إعداديتين أمام الترجي التونسي وأميانز الفرنسي في فترة توقف البطولة. وعلمت “الصباح” أن الفتح وافق على طلب الترجي، إذ سيجري الفريق التونسي تجمعا إعداديا خلال الفترة بين 25 نونبر الجاري و5 دجنبر المقبل. ويفاوض الفريق الرباطي لوهافر لخوض مباراة ثالثة، خلال فترة التوقفأكمل القراءة »
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