الرياضة
الكرة تعود إلى الدوران بآسفي
حصر الفرق المشاركة في المنافسات وإجراء القرعة قريبا كشفت معطيات حصلت عليها” الصباح” أن العصبة الجهوية مراكش آسفي أعدت تقريرا بخصوص استئناف المنافسات، بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات. وقامت العصبة بجرد الفرق المرشحة للمشاركة في المنافسات وفي كل الفئات، وأفاد مصدر مسؤول أن 21 فريقاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا