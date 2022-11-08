الرياضة
رسالة رياضية: اعتذار ملغوم
اعتذار المهاجم عبد الرزاق حمد الله في هذا التوقيت، عن واقعة تعود إلى ثلاث سنوات مضت، عندما غادر معسكر المنتخب الوطني دون ترخيص، سيف ذو حدين، كيف؟ أولا، إذا استدعى المدرب وليد الركراكي حمد الله إلى المنتخب الوطني، على بعد أسبوعين من كأس العالم، فإنه قد يسقطأكمل القراءة »
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