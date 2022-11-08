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الصباح الفني

المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للمعاهد‭ ‬المسرحية‭ ‬بالرباط

منذ 3 دقائق
سعيد‭ ‬آيت‭ ‬باجا‭ (‬خاص‭)‬
انطلقت‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬للمهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للمعاهد‭ ‬المسرحية،‭ ‬بالمسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط،‭ ‬وفي‭ ‬إطارها‭ ‬احتضنت‭ ‬قاعة‭ “‬با‭ ‬حنيني‭” ‬عرضا‭ ‬مسرحيا‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬أكاديمية‭ ‬ديميتري‭ ‬السويسرية‭.‬ ويعتبر‭ ‬العرض‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مونولوغ،‭ ‬تقاطعت‭ ‬فيه‭ ‬هواجس‭ ‬الذات،‭ ‬في‭ ‬صراعها‭ ‬مع‭ ‬قيم‭ ‬الخير‭ ‬والشر،‭ ‬ونوبات‭ ‬القدر،‭ ‬والعبث،‭ ‬وذلك‭أكمل القراءة »

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