الصباح الفني
المهرجان الدولي للمعاهد المسرحية بالرباط
انطلقت فعاليات النسخة الثامنة للمهرجان الدولي للمعاهد المسرحية، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، وفي إطارها احتضنت قاعة “با حنيني” عرضا مسرحيا السبت الماضي، من توقيع أكاديمية ديميتري السويسرية. ويعتبر العرض عبارة عن مونولوغ، تقاطعت فيه هواجس الذات، في صراعها مع قيم الخير والشر، ونوبات القدر، والعبث، وذلكأكمل القراءة »
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