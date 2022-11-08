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وطنية

إصلاح‭ ‬استقلالي‭ ‬للترافع‭ ‬النقابي

منذ دقيقتين
أحمد‭ ‬بلفاطمي‭   (‬خاص‭)‬
خطة‭ ‬لمواكبة‭ ‬التكوين‭ ‬المستمر‭ ‬وتطوير‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬وجعله‭ ‬رافعة‭ ‬أساسية‭ ‬لخدمة‭ ‬المواطن انتهت‭ ‬فعاليات‭ ‬الملتقى‭ ‬التكويني‭ ‬الأول‭ ‬لتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬النقابية،‭ ‬المنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اتحاد‭ ‬النقابات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنضوي‭ ‬تحت‭ ‬لواء‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب،‭ ‬التابع‭ ‬لحزب‭ ‬الاستقلال،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭) ‬بتنظيم‭ ‬كرنفال‭ ‬جسد‭ ‬المشاركون‭ ‬فيه‭ ‬نسخة‭ ‬مصغرة‭ ‬للمسيرة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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