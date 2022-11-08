وطنية
إصلاح استقلالي للترافع النقابي
خطة لمواكبة التكوين المستمر وتطوير العنصر البشري وجعله رافعة أساسية لخدمة المواطن انتهت فعاليات الملتقى التكويني الأول لتطوير المهارات النقابية، المنظم من قبل اتحاد النقابات الوطنية المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابع لحزب الاستقلال، أول أمس (الأحد) بتنظيم كرنفال جسد المشاركون فيه نسخة مصغرة للمسيرةأكمل القراءة »
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