الصباح الفني
قالوا
زيدان كتب الروائي المصري يوسف زيدان تدوينة جاء فيها “الأحوال تتحول، لا محالة فلا تغتروا باستطالة زمنها”. أقروط كتبت الإعلامية والإذاعية فاطمة أقروط تدوينة جاء فيها “أيها الهارب من معتقل الأحزان، أحن إلى الرمادي الذي يكسوك. أغمض عينيك حتى تراني، فأرى فيك كل الألوان”. سليكي كتب الناشرأكمل القراءة »
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