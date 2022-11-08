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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
زيدان كتب‭ ‬الروائي‭ ‬المصري‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الأحوال‭ ‬تتحول،‭ ‬لا‭ ‬محالة‭ ‬فلا‭ ‬تغتروا‭ ‬باستطالة‭ ‬زمنها‭”.‬ أقروط كتبت‭ ‬الإعلامية‭ ‬والإذاعية‭ ‬فاطمة‭ ‬أقروط‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬أيها‭ ‬الهارب‭ ‬من‭ ‬معتقل‭ ‬الأحزان،‭ ‬أحن‭ ‬إلى‭ ‬الرمادي‭ ‬الذي‭ ‬يكسوك‭. ‬أغمض‭ ‬عينيك‭ ‬حتى‭ ‬تراني،‭ ‬فأرى‭ ‬فيك‭ ‬كل‭ ‬الألوان‭”.‬ سليكي كتب‭ ‬الناشر‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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