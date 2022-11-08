الرياضة
إناث الجيش يواجهن باييلسا النيجيري
المباراة تجرى بملعب مولاي الحسن وصان داونز يلاقي سيمبا كوينز يواجه الجيش الملكي لكرة القدم النسوية نظيره باييلسا كوينز النيجيري، غدا (الأربعاء)، انطلاقا من الثامنة على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، لحساب نصف نهاية عصبة الأبطال الإفريقية، التي يحتضنها المغرب إلى غاية الأحد المقبل. وتمكن باييلساأكمل القراءة »
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