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الصباح الفني

جمع‭ ‬استثنائي‭ ‬لرابطة‭ ‬كاتبات‭ ‬المغرب

منذ 3 دقائق
الاجتماع‭ ‬الاستثنائي‭      (‬خاص‭)‬
اختيار‭ ‬13‭ ‬منسقة‭ ‬بالجهات‭ ‬والاستعداد‭ ‬لتأسيس‭ ‬رابطة‭ ‬كاتبات‭ ‬إفريقيا عقدت‭ ‬رابطة‭ ‬كاتبات‭ ‬المغرب،‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬الجمع‭ ‬العام‭ ‬الاستثنائي‭ ‬للرابطة‭ ‬بالجديدة،‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬البنود‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬التأسيسي،‭ ‬وترتيب‭ ‬القانون‭ ‬الداخلي،‭ ‬وهيكلة‭ ‬الجهات‭ ‬والأقاليم‭ ‬وتطعيم‭ ‬المكتب‭ ‬ببعض‭ ‬العناصر‭ ‬الفاعلة‭.‬ وعرف‭ ‬الجمع‭ ‬العام‭ ‬الاستثنائي،‭ ‬الذي‭ ‬احتضنه‭ ‬فضاء‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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