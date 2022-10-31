الصباح الفني
جمع استثنائي لرابطة كاتبات المغرب
اختيار 13 منسقة بالجهات والاستعداد لتأسيس رابطة كاتبات إفريقيا عقدت رابطة كاتبات المغرب، في الآونة الأخيرة، الجمع العام الاستثنائي للرابطة بالجديدة، تم خلاله تعديل بعض البنود في القانون التأسيسي، وترتيب القانون الداخلي، وهيكلة الجهات والأقاليم وتطعيم المكتب ببعض العناصر الفاعلة. وعرف الجمع العام الاستثنائي، الذي احتضنه فضاءأكمل القراءة »
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