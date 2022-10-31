الصباح السياسي
عرقلة انفصالية لـ “مينورسو”
المغرب ينبه إلى ضرورة شجب مضايقات غير مقبولة لعمل البعثة الأممية إلى الصحراء لم يعد مستبعدا أن تلجأ الأمم المتحدة إلى سحب المراقبين والفرق الميدانية من المنطقة العازلة قبالة الجدار الأمني المغربي بالصحراء جراء تزايد الأعمال العدائية لـ «بوليساريو» ضد أعضاء «مينورسو». واعتبر عمر هلال، السفير الممثلأكمل القراءة »
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