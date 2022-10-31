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الصباح الفني

قالوا

منذ 4 دقائق
الفقيه قالت‭ ‬الكاتبة‭ ‬الأردنية‭ ‬إحسان‭ ‬الفقيه‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬تعجبون‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬نزول‭ ‬المطر‭ ‬وأعجب‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬نزول‭ ‬الحجارة‭”.‬ مي‭ ‬عزام كتبت‭ ‬الصحافية‭ ‬مي‭ ‬عزام‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬لا‭ ‬عزاء‭ ‬للأفراد‭ ‬والدول‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬بقلب‭ ‬فأر‭”.‬ عيسى قال‭ ‬الإعلامي‭ ‬إبراهيم‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ “‬تويتر‭” : “‬المشكلة‭ ‬أن‭ ‬الذي‭ ‬يكتب‭ ‬لنا‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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