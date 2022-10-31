الصباح الفني
قالوا
الفقيه قالت الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه في “تويتر”: “تعجبون من عدم نزول المطر وأعجب من عدم نزول الحجارة”. مي عزام كتبت الصحافية مي عزام في “تويتر”: “لا عزاء للأفراد والدول التي تعيش بقلب فأر”. عيسى قال الإعلامي إبراهيم عيسى في “تويتر” : “المشكلة أن الذي يكتب لناأكمل القراءة »
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