اذاعة وتلفزيون
اعتابو وحفل نسائي بإيطاليا
تستعد الفنانة الشعبية نجاة اعتابو لإحياء حفل فني يوم سابع وعشرين نونبر المقبل بإيطاليا. وبدأت اعتابو في الترويج لحفلها، الذي قالت إنه سيكون نسائيا مائة في المائة، على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها “إنستغرام”. وعلقت اعتابو على ملصق الحفل قائلة “أحبائي، الجالية المغربية في إيطاليا،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا