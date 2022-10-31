وطنية
برلماني يطالب بالتوزيع العادل للفساد
لم يجد أعضاء «البام» في لجنة المالية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، من خيار للرد على الحكومة بخصوص فشلها في محاربة الفساد والريع، سوى التقدم بمطلب لم يكن في الحسبان فاجأ الجميع، بمن فيهم فوزي لقجع، الذي ضحك كثيرا. وقال هشام لمهاجري، «أمام الفشلأكمل القراءة »
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