مقالات الرأي
في الحاجة إلى دروس خصوصية
كانت تسمى المراجعة وتقدم بلا مقابل من أساتذة متطوعين لتقديم خدمة نبيلة بقلم: إبراهيم أقنسوس (*) مبدئيا، ليست هناك دروس خصوصية، وما يصح لها أن تكون، لسبب واضح وبسيط مفاده أن العملية التعليمية خدمة عمومية، تعرض خدماتها على كل المواطنات والمواطنين، بكل أصنافهم وأوصافهم وطبقاتهم، سواء بسواء،أكمل القراءة »
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