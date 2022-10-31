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مقالات الرأي

في‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دروس‭ ‬خصوصية

منذ 15 ثانية
كانت‭ ‬تسمى‭ ‬المراجعة‭ ‬وتقدم‭ ‬بلا‭ ‬مقابل‭  ‬من‭ ‬أساتذة‭ ‬متطوعين‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمة‭ ‬نبيلة بقلم‭: ‬إبراهيم‭ ‬أقنسوس‭ ‬‭(*)‬ مبدئيا،‭ ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬دروس‭ ‬خصوصية،‭ ‬وما‭ ‬يصح‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تكون،‭ ‬لسبب‭ ‬واضح‭ ‬وبسيط‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬خدمة‭ ‬عمومية،‭ ‬تعرض‭ ‬خدماتها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المواطنات‭ ‬والمواطنين،‭ ‬بكل‭ ‬أصنافهم‭ ‬وأوصافهم‭ ‬وطبقاتهم،‭ ‬سواء‭ ‬بسواء،‭أكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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