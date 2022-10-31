الرياضة
رسالة رياضية: ويستمر العبث…
للمباراة الثالثة تواليا، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، تمنع إدارة الرجاء الرياضي، بتعليمات من رئيسها عزيز البدراوي، صحافيي “الصباح” من ولوج منصة الصحافة، خلال مباراة الفتح الرياضي، في استهداف واضح لحرية الصحافة في نقل المعلومة. «شغب» البدراوي ومن معه تجاوز الخطوط الحمراء، إذ منع منابر إعلامية أخرى دونأكمل القراءة »
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