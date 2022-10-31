حوادث
صفقة حشيش بملايين مزورة
بارون بمديونة حاول التحايل على آخر من الشمال وكمين للدرك أجهض المخطط خطط بارون مخدرات بمديونة، ضواحي البيضاء، للنصب على بارون من الشمال في صفقة حشيش تقدر بعشرات الملايين، عندما قرر تسديد الثمن بأوراق مالية مزورة، بعد توصله بالشحنة الجمعة الماضي، قبل أن يجهض الدرك مخططه فيأكمل القراءة »
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