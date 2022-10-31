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الرياضة

الجيش بمالي دون حمودان وترخات

منذ 21 ثانية
حصتان للفريق تحضيرا لدجوليبا والبلاوي يسبق اللاعبين لباماكو سافر الجيش الملكي، أمس (الأحد)، إلى باماكو عبر مطار محمد الخامس في البيضاء، تمهيدا لمواجهة دجوليبا المالي، بعد غد (الأربعاء)، لحساب ذهاب الدور الفاصل، المؤهل إلى دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”. وعلمت “الصباح” أن بعثة الجيشأكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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