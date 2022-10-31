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وطنية

ثلاثة‭ ‬أسئلة‭:‬البلعمشي‭:‬المغرب‭ ‬أفشل‭ ‬الاستفزازات

منذ 23 ثانية
عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البلعمشي
ماهو‭ ‬رأيك‭ ‬في‭ ‬الأشغال‭ ‬التحضيرية‭ ‬للقمة‭ ‬العربية؟ تم‭ ‬التحضير‭ ‬بشكل‭ ‬عاد‭ ‬وطبيعي‭ ‬لأشغال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬بالجزائر،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬إصدار‭ ‬التوصيات‭ ‬لمعرفة‭ ‬مدى‭ ‬استجابتها‭ ‬لتطلعات‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬والتقدم‭ ‬والوحدة،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المناورات‭.‬ ويظل‭ ‬موقف‭ ‬المغرب‭ ‬متميزا‭ ‬لإنجاح‭ ‬القمة‭ ‬العربية،‭ ‬بحكم‭ ‬أنه‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬أشغالها‭ ‬رغم‭ ‬أن‭أكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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