وطنية
ثلاثة أسئلة:البلعمشي:المغرب أفشل الاستفزازات
ماهو رأيك في الأشغال التحضيرية للقمة العربية؟ تم التحضير بشكل عاد وطبيعي لأشغال القمة العربية بالجزائر، في انتظار إصدار التوصيات لمعرفة مدى استجابتها لتطلعات الشعوب العربية في التنمية والتقدم والوحدة، بعيدا عن المناورات. ويظل موقف المغرب متميزا لإنجاح القمة العربية، بحكم أنه شارك في أشغالها رغم أنأكمل القراءة »
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