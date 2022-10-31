الصباح السياسي
هلال يفكك أساطير الكابرانات و”بوليساريو”
سفير المغرب سفه أحلام الانفصال وأطماع الهيمنة لدى الجارة الشرقية فكك عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، الأساطير والادعاءات التي تروج لها الجزائر، عرابة وداعمة ميليشيات بوليساريو المسلحة، بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي ردأكمل القراءة »
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