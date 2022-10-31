الرياضة
آخر جولة قبل المونديال
منقوصة من مباراتين وتبدأ الجمعة وتليها فترة التوقف حددت العصبة الاحترافية لكرة القدم برنامج الدورة الثامنة، قبل توقف البطولة، بسبب منافسات المونديال قطر 2022. وستقام الجولة 8 منقوصة من مباراتي الجيش الملكي أمام المغرب التطواني، ونهضة بركان أمام الفتح الرياضي، بسبب التزام الفريقين العسكري والبركاني بمنافسات الدورأكمل القراءة »
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