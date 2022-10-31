الصباح السياسي
الدخيل: الجزائر تخوض حربا غير معلنة
قيادي سابق في الجبهة أكد أن “بوليساريو” وضعت لنفسها حبل مشنقة أكد البشير الدخيل، الناشط الصحراوي وأحد مؤسسي بوليساريو سابقا، أن مناقشات اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة كشفت أمام المنتظم الدولي أن الجزائر هي الطرف الأساسي الوحيد في نزاع الصحراء، وليس بوليساريو، التي تعتبر دمية في يدها تستعملهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا