مقالات الرأي
هشاشة مالية الدولة
اعتماد إصلاح ضريبي شامل يتطلب جرأة وإرادة سياسية بقلم: عبد السلام الصديقي (*) تطبيقا لأحكام الدستور، قدمت الحكومة في 20 أكتوبر الجاري مشروع قانون المالية 2023 أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه. وقبل ذلك، صادق المجلس الوزاري على التوجهات الكبرى قبل اعتماده في شكله الحالي من قبل مجلسأكمل القراءة »
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