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مقالات الرأي

هشاشة‭ ‬مالية‭ ‬الدولة

منذ 3 دقائق
اعتماد‭ ‬إصلاح‭ ‬ضريبي‭ ‬شامل‭ ‬يتطلب‭ ‬جرأة‭ ‬وإرادة‭ ‬سياسية‭ ‬ بقلم‭: ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬الصديقي‭ (*)‬ تطبيقا‭ ‬لأحكام‭ ‬الدستور،‭ ‬قدمت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬المجتمع‭ ‬بغرفتيه‭. ‬وقبل‭ ‬ذلك،‭ ‬صادق‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬على‭ ‬التوجهات‭ ‬الكبرى‭ ‬قبل‭ ‬اعتماده‭ ‬في‭ ‬شكله‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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