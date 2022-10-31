وطنية
عودة الحياة للسدود الميتة
تحسن ملموس في حقينة المركب الهدرو مائي لجهة الشرق ونسبة الملء وصلت 100 في المائة في “واد زا” سجلت مصالح التدبير المستدام للموارد المائية تحسنا ملموسا في حقينة السدود جراء التساقطات المطرية الأخيرة خاصة في جهة الشرق، إذ عادت الحياه إلى سد محمد الخامس المزود الرئيسي للمنطقة،أكمل القراءة »
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