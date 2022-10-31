الرياضة
الجامعة تطلب ملفات مصابي المنتخب
الزلزولي يغيب عن أوساسونا حتى نهاية المونديال والركراكي ينهي جولته الأوربية وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طلبات إلى الأندية، التي يلعب لها اللاعبون المصابون، والمرشحون لاستدعائهم للمنتخب الوطني، والمشاركة في مونديال قطر، من أجل إمدادها بملفاتهم الطبية، قبل بعث اللائحة النهائية. وعلمت «الصباح»، أن اشبيلية الإسبانيأكمل القراءة »
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