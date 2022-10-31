وطنية
بوريطة يفضح مخططات “الكابرانات”
وزير الخارجية تصدى لمناورات الجزائر والمس بخريطة المغرب ووحدته الترابية أحبط ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مناورات نظام العسكر الجزائري، وتصدى لكل الاستفزازات التي تم وضعها لعرقلة مشاركة المغرب في الأشغال التحضيرية للقمة العربية الواحدة والثلاثين. وأعطى نظام العسكر تعليماته بعدم استقبالأكمل القراءة »
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