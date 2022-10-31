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وطنية

بوريطة‭ ‬يفضح‭ ‬مخططات‭ “‬الكابرانات‭” ‬

منذ دقيقتين
بوريطة‭ ‬خلال‭ ‬الأشغال‭ ‬التحضيرية‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭         (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬
وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تصدى‭ ‬لمناورات‭ ‬الجزائر‭ ‬والمس‭ ‬بخريطة‭ ‬المغرب‭ ‬ووحدته‭ ‬الترابية أحبط‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬مناورات‭ ‬نظام‭ ‬العسكر‭ ‬الجزائري،‭ ‬وتصدى‭ ‬لكل‭ ‬الاستفزازات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬لعرقلة‭ ‬مشاركة‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬الأشغال‭ ‬التحضيرية‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬الواحدة‭ ‬والثلاثين‭.‬ وأعطى‭ ‬نظام‭ ‬العسكر‭ ‬تعليماته‭ ‬بعدم‭ ‬استقبال‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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