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وطنية

بداية قطع الإنارة العمومية

منذ دقيقتين
الداخلية تفرض إضاءة عمود وإطفاء آخر وخفضها بمداخل المدن والشوارع الرئيسية نصت دورية صادرة عن مديرية الممتلكات العمومية المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية تحمل توقيع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على لائحة إجراءات غير مسبوقة بخصوص ترشيد استهلاك الكهرباء بشبكات الإنارة العمومية، والبنايات العمومية موجهة إلىأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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