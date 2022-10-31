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الصباح الفني

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منذ 3 دقائق
معلمة‭ ‬أخفت‭ ‬طالبا‭ ‬بمنزلها‭ ‬عامين ألقت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمريكية‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬معلمة‭ ‬متهمة‭ ‬بإخفاء‭ ‬مراهق‭ ‬مفقود‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬لما‭ ‬يقرب‭ ‬عامين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬لسبب‭ ‬غير‭ ‬مفهوم‭.  ‬وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬صحافي‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬شرطة‭ ‬رانشو‭ ‬كوردوفا‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬هولغا‭ ‬كاستيلو‭ ‬أوليفاريس‭ (‬61‭ ‬عاما‭) ‬بخصوص‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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