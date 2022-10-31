الصباح الفني
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معلمة أخفت طالبا بمنزلها عامين ألقت السلطات الأمريكية القبض على معلمة متهمة بإخفاء مراهق مفقود في منزلها بولاية كاليفورنيا، لما يقرب عامين، بعد أن عاد إلى منزله لسبب غير مفهوم. وأفاد بيان صحافي أن إدارة شرطة رانشو كوردوفا ألقت القبض على هولغا كاستيلو أوليفاريس (61 عاما) بخصوصأكمل القراءة »
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