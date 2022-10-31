اذاعة وتلفزيون
“مونديال إكسبريس” يواكب كأس العالم
برنامج جديد بالعربية والفرنسية على قناة “ميدي 1 تي في” تعززت شبكة قناة “ميدي 1 تي في” ببرنامج جديد بعنوان “مونديال إكسبريس”، الذي جاء لمواكبة تنظيم قطر لكأس العالم في نسخته الثانية والعشرين. وقال حسن الجابري، صحافي بالقسم الرياضي ب”ميدي 1 تي في” ل”الصباح” إن البرنامج الجديدأكمل القراءة »
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