fbpx
الرياضة

الفتح ينذر طرابزون

منذ دقيقتين
طالبه بقيمة الشطر الأول من صفقة الحتيمي وجه الفتح الرياضي إنذارا إلى طرابزون التركي، بعد تأخره في أداء الشطر الأول من صفقة انتقال منتصر لحتيمي، بعد أن تعاقد معه الصيف الماضي، لخمسة مواسم. وعلمت “الصباح”، أن الفتح انتظر مرور فترة على موعد استحقاق الشطر الأول من صفقةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى