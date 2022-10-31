الرياضة
الفتح ينذر طرابزون
طالبه بقيمة الشطر الأول من صفقة الحتيمي وجه الفتح الرياضي إنذارا إلى طرابزون التركي، بعد تأخره في أداء الشطر الأول من صفقة انتقال منتصر لحتيمي، بعد أن تعاقد معه الصيف الماضي، لخمسة مواسم. وعلمت “الصباح”، أن الفتح انتظر مرور فترة على موعد استحقاق الشطر الأول من صفقةأكمل القراءة »
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