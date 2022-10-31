الرياضة
أزمة المستحقات تتفاقم بـ “الكاك”
يعيش النادي القنيطري على صفيح ساخن، بسبب أزمة مستحقات اللاعبين والأطر التقنية والعاملين به. ولم يتوصل اللاعبون برواتب ثلاثة أشهر، ومنحة التوقيع، ما جعلهم يهددون بالإضراب، إذا لم يبادر المكتب المسير بالتخفيف من معاناتهم. وقال هشام العروي في تصريحات عبر “فيديو” في أعقاب مباراة اتحاد تمارة، لحسابأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا