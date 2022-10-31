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21 شريطا في مهرجان فيلم الهواة
تنظيم “ماستر كلاس” وورشات فنية وتوقيع كتاب اختتمت أول أمس (السبت) بسطات فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفيلم الهواة الذي عرف مشاركة 21 فيما قصيرا. وأبرز رئيس جمعية الفن السابع ومدير المهرجان سعيد النظام في تصريح إعلامي، أنه “بعد التوقف الاضطراري بسبب جائحة كورونا يعود المهرجان بمضامينأكمل القراءة »
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