fbpx
الرياضة

الوداد يعمق معاناة المولودية

منذ دقيقتين
الفريق الأحمر أحكم قبضته على الصدارة في مباراة جرت دون جمهور عرى الوداد الرياضي عيوب مولودية وجدة، وفاز عليه بهدف لصفر، سجله السنغالي سامبو جونيور في الدقيقة 25، أول أمس (السبت)، ضمن الدورة السابعة من بطولة القسم الأول. واستطاع الوداد أن يستعيد مكانته في صدارة ترتيب البطولةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى