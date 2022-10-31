الرياضة
الوداد يعمق معاناة المولودية
الفريق الأحمر أحكم قبضته على الصدارة في مباراة جرت دون جمهور عرى الوداد الرياضي عيوب مولودية وجدة، وفاز عليه بهدف لصفر، سجله السنغالي سامبو جونيور في الدقيقة 25، أول أمس (السبت)، ضمن الدورة السابعة من بطولة القسم الأول. واستطاع الوداد أن يستعيد مكانته في صدارة ترتيب البطولةأكمل القراءة »
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