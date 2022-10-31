اذاعة وتلفزيون
مشاهير
أروى في “حرب نفسية” استكملت الفنانة أروى جودة تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “حرب نفسية” المكون من 15 حلقة بعد توقف أكثر من 6 أشهر بسبب انشغال عدد من الفنانين المشاركين فيه بإنجاز أعمال لرمضان المقبل. و”حرب نفسية” بطولة جيهان خليل، ومصطفى درويش، وأشرف زكي، وعصام السقا، وحسناء سيفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا