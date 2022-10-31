الرياضة
الوردي ينذر الرجاء بسبب 200 مليون
أمهله 15 يوما عن طريق مفوض قضائي تمهيدا لسلك مسطرة النزاعات طالب زكريا الوردي، لاعب الزمالك المصري، فريقه السابق الرجاء الرياضي، بمستحقاته العالقة، قبل اللجوء إلى غرفة النزاعات بالجامعة. وحسب معلومات “الصباح”، فإن الوردي استعان بمفوض قضائي، لمنح مهلة للرجاء محددة في 15 يوما، قبل اللجوء إلىأكمل القراءة »
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