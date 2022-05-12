السرقة بالسلاح الأبيض تطيح بشابين في البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالبيضاء، اليوم الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و25 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.

وكان المشتبه فيهما قد عرضا شخصا للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بمنطقة البرنوصي بالبيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيهما، حيث تم توقيفهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب عملية مماثلة للسرقة صباح اليوم الخميس.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.