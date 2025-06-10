مبحوث عنه دوليا..أمن تيفلت يطيح بفرنسي من أصول جزائرية

أوقفت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بتيفلت، أمس الاثنين 9 يونيو الجاري، فرنسيا من أصول جزائرية يبلغ من العمر 37 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وذكر مصدر أمني أن توقيف هذا الفرنسي تم بتيفلت، حيث كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” ، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، تم تعميمها ونشرها بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية لتنفيذ حكم قضائي.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الفرنسي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في حكم قضائي، أدانه في قضية جنائية تتعلق بتعريض مجموعة من الأشخاص للضرب والجرح البليغين وذلك باستعمال السلاح الأبيض أمام باب ملهى ليلي بإحدى المدن الفرنسية في غضون سنة 2021.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط ، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظیره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف الفرنسي المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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