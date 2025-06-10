الميداوي يعفي رئيس جامعة ابن زهر بأكادير

أقدم الميداوي عز الدين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على إعفاء عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “ماستر قيلش”، التي هزت كلية الحقوق بالمدينة.

وعلمت “الصباح” من مصادر مطلعة أن قرار الإعفاء جاء عقب استجوابات مطولة خضع لها كل من رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، داخل مقر وزارة التعليم العالي، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات هذه الفضيحة التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية.

وتتعلق الوقائع بفضيحة فساد شابت ملفات التسجيل في سلك الماستر بكلية الحقوق، حيث تم اعتقال أستاذ جامعي يشتبه في تورطه بتسجيل عدد من الموظفين والمحامين في سلك الماستر، عن طريق المحاباة ودون احترام المعايير القانونية المعمول بها. وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود تلاعبات في لوائح الطلبة المقبولين، وهو ما فتح الباب أمام شبهات الزبونية واستغلال النفوذ.

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