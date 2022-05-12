الركراكي: الوداد جاهز لحجز تذكرة العبور الى النهائي

أكد وليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي ،اليوم الخميس في الدار البيضاء ،أن فريقه جاهز لحجز تذكرة العبور الى نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم ، عندما يلاقي غدا الجمعة على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس ضيفه فريق بيترو اتليتكو الانغولي برسم إياب نصف نهائي هذه المسابقة .

و خلال لقاء الذهاب، كان فريق الوداد الرياضي قد عاد بفوز عريض من ملعب 11 نونبر في العاصمة الانغولية لوندا بثلاثة اهداف لواحد واضعا بالتالي قدما في النهائي .

وقال الركراكي في اللقاء الصحفي الذي يسبق المواجهة المرتقبة “عانينا من التعب ومشاق السفر بعد العودة من أنغولا، لكننا الآن جاهزون، بعد استعادة جاهزيتنا البدنية”، مبرزا أن معنويات الفريق مرتفعة “لأننا سنخوض المباراة في ديارنا..لا أحتاج إلى تذكيركم أن أفضل انتداباتنا كان هو عودة الجمهور، إذ منذ عودته حققنا انتصارات هامة”.

وشدد الركراكي على أن فريقه يعرف جيدا ما ينتظره في مباراة نصف النهائي، موضحا ان الوداد “سيواجه فريقا ليس لديه ما يخسره، وهو ما يؤكد قوة المباراة”. وأضاف “نعرفهم جيدا ويعرفوننا أيضا. لديهم مدرب رائع، وفريق قوي”.

من جهته ، شدد لاعب الوداد ، الشاب حمزة آيت علال، على ضرورة احترام الخصم وعدم الاستهانة به ، قائلا “كل شيء ممكن في مباريات دوري الأبطال، لكن الأهم أننا نحترم خصمنا. لقد أنهينا الشوط الأول لصالحنا. والآن علينا أن ننجح في إنهاء الشوط الثاني لصالحنا أيضا”.

وعينت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز، لقيادة مباراة الوداد الرياضي وضيفه بترو أتلتيكو، بمساعدة مواطنيه زاخلي غرانفيل سيويلا، وسورو باتسوان.