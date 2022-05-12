البيضاء.. توقيف مجرم ظهر في فيديو سرقة تحت التهديد

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بالبيضاء، اليوم الخميس، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وعلمت “الصباح” أن المشتبه فيه كان قد عرض شخصا للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بزنقة “العباسين” بالبيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس الثلاثاء، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.