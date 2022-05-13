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الرياضة

الوداد يتحدى العقوبات

منذ دقيقتين
الركراكي أبعد لاعبيه عن الضغط قبل مباراة بيترو والفريق على عتبة التاريخ قلصت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عدد الجماهير التي ستتابع مساء اليوم (الجمعة)، بملعب محمد الخامس بداية من الثامنة، مباراة الوداد الرياضي وبيترو أتلتيكو الأنغولي، لحساب إياب نصف نهائي عصبة الأبطال، إلى ثلاثين ألفا، بدل خمسة وأربعين، المعتادة فيأكمل القراءة »


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