الرياضة
مزراوي يحسم انتقاله إلى البايرن
الدولي المغربي احتفى بلقب أجاكس بالعلم الوطني قطع نصير مزراوي، الدولي المغربي، الشك باليقين، عندما أكد رسميا انضمامه إلى بايرن ميونيخ الألماني. وقال مزراوي إنه انتظر التتويج باللقب رفقة أجاكس، ليعلن انتقاله إلى البايرن، وتابع “لقد أحببت فريقي أجاكس، والآن سأنتقل إلى فريق أحلامي . لقد حملت قميصه لمدة 17أكمل القراءة »
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